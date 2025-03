Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Montagnachmittag ab

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 576,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 576,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 575,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 579,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.879 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 588,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 43,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 20,62 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 558,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 46,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

