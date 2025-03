Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag in Grün

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 581,60 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 581,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 582,00 EUR. Bei 579,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.310 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 588,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 401,70 EUR fiel das Papier am 04.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 30,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 20,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 558,88 EUR.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

