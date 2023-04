Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag nahezu unbewegt

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 335,40 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 336,20 EUR. Bei 332,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,30 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.352 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 338,50 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 328,13 EUR aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.222,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.894,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 17.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

