Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 433,50 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 433,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 430,70 EUR. Mit einem Wert von 433,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.206 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 454,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 4,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 318,80 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 26,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 437,00 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 39,82 EUR im Jahr 2024 aus.

