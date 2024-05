Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag ins Plus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 457,60 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 457,60 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 458,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 451,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 124.243 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 464,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.06.2023 auf bis zu 321,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 466,89 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 7,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,25 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 17,19 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 45,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

STOXX-Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich