Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 451,20 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 451,20 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 450,10 EUR ab. Bei 451,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.484 Aktien.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 464,60 EUR an. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.06.2023 bei 321,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 466,89 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 45,50 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

STOXX-Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich