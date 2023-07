Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 339,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 339,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 337,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 340,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.836 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (346,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,27 Prozent. Am 29.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 216,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 56,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 345,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

