Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Donnerstagnachmittag

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 356,00 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 356,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 358,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 356,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 114.604 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,10 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 54,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 356,40 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 32,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie dreht ins Minus: Analyst von JPMorgan rechnet mit Aufstieg von Munich Re und ING in Stoxx 50 - Adyen-Aktie vor Rauswurf?

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft abgeworfen

Munich Re-Aktie in Grün: S&P verbessert Ausblick von Munich Re-Rating auf positiv