Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 390,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 390,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 391,00 EUR. Bei 389,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 28.002 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2023 markierte das Papier bei 391,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 0,05 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 292,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 392,11 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,64 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

