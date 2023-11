Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 389,80 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 389,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 391,20 EUR. Bei 389,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 80.580 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 391,20 EUR an. Gewinne von 0,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (292,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 392,11 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht. Am 20.02.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 33,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

