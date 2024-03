Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 434,40 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 434,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 434,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 436,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 307,40 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 29,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 15,46 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 435,44 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS belief sich auf 8,61 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.717,00 EUR im Vergleich zu 16.222,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 39,06 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

