Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 436,70 EUR.

Mit einem Wert von 436,70 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 437,30 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 435,60 EUR nach. Mit einem Wert von 436,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.983 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,98 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 307,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,61 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 15,46 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 39,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

