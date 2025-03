Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Vormittag vor

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 578,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 578,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 578,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 575,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.132 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 588,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 401,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,55 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 20,62 EUR belaufen. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 558,88 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 46,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

