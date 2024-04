Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 429,60 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 429,60 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 429,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 431,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.666 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 34,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,09 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 437,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16,22 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 39,82 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

