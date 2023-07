Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 341,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 341,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 341,70 EUR. Mit einem Wert von 341,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.077 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 346,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 29.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 216,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 36,54 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 345,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.222,00 EUR umgesetzt, gegenüber 11.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,32 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie dennoch leichter: Fitch bleibt bei AA-Rating für Munich Re

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment verdient

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment verdient