Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag kaum verändert

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 356,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 356,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 356,90 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 355,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 4.882 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 359,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 35,08 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 356,40 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.222,00 EUR im Vergleich zu 11.307,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,55 EUR je Aktie.

