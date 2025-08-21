Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag südwärts

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 554,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 554,40 EUR. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 550,60 EUR. Bei 552,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 41.396 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,08 Prozent. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 457,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,57 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 21,66 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 578,25 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 46,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

