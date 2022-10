Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 260,50 EUR. Bei 260,20 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 264,00 EUR. Zuletzt wechselten 116.267 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 282,36 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.307,00 EUR – eine Minderung von 22,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.642,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 18,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

