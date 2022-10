Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 263,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 264,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.496 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 6,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 28,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 282,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.307,00 EUR im Vergleich zu 14.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.11.2023 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 18,35 EUR je Aktie.

