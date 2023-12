Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 382,00 EUR.

Um 17:35 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 382,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 382,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 381,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 183.454 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 400,40 EUR an. Gewinne von 4,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 292,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 23,46 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 412,13 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 34,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

