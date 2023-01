Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 334,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 335,00 EUR aus. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 334,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 15.180 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2023 bei 335,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Der Umsatz lag bei 15.850,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 23,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

