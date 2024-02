Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 423,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 423,70 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 426,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 422,70 EUR. Bei 423,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.341 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 426,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2024). Gewinne von 0,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Mit Abgaben von 30,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 11,60 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 12,54 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 418,22 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 33,67 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels

Euro STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen