Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 424,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 424,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 423,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.361 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 420,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (292,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,05 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 12,54 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 418,22 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 8,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,67 EUR je Aktie.

