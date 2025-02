Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 5,0 Prozent.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 552,80 EUR. Bei 556,20 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 540,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 250.990 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 556,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2025). Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 27,33 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,65 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 533,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 13.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 42,42 EUR je Aktie.

