Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt Stellung am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 330,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 330,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 331,90 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 330,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 331,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.022 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (346,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 333,78 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vorlegen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 30,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Studie: Laufende Verzinsung von Lebensversicherungen steigt

Munich Re-Aktie stabil: Goldman Sachs hat Kursziel für Münchener Rück angehoben

Mai 2023: Experten empfehlen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mehrheitlich zum Kauf