Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Mittag zu

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 376,20 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 376,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 377,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.543 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 381,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 231,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 38,57 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 360,11 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 32,98 EUR je Aktie belaufen.

