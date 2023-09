Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 376,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 377,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 374,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.879 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 381,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,10 EUR ab. Mit Abgaben von 38,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 360,11 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 32,98 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag