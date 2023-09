Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 375,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 375,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 375,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 374,40 EUR. Zuletzt wechselten 4.590 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 381,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,57 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 38,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 360,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,98 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

