Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittag fester

Um 01:24 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 323,50 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 325,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.869 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 336,00 EUR. 3,72 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 205,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 57,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 322,60 EUR an.

Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 6,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.222,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.894,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 27.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 30,27 EUR im Jahr 2023 aus.

