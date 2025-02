Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 547,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 547,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 545,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 549,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.430 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 26.02.2025 markierte das Papier bei 557,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,64 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 17,58 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 554,88 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 42,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

