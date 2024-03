Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 448,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 448,00 EUR zu. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 448,20 EUR zu. Bei 444,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 52.753 Stück.

Am 20.03.2024 markierte das Papier bei 454,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (315,50 EUR). Abschläge von 29,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 15,59 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 435,44 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,61 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 39,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

