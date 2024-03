Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 450,80 EUR nach oben.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 450,80 EUR. Bei 450,90 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 444,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.303 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.03.2023 bei 315,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 15,59 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16.717,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 39,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

