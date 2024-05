Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 461,00 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 461,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 460,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 464,30 EUR. Bisher wurden heute 46.109 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 465,80 EUR erreichte der Titel am 27.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 321,20 EUR fiel das Papier am 10.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,33 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 466,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 45,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

