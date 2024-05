Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Montagnachmittag

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 462,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 462,10 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 465,80 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 460,20 EUR. Bei 464,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.643 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 465,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 321,20 EUR. Dieser Wert wurde am 10.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 43,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 466,89 EUR aus.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,79 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 45,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

