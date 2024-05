Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 465,20 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 465,20 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 465,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 464,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 5.635 Stück.

Am 27.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 465,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.06.2023 (321,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 466,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 45,50 EUR je Aktie belaufen.

