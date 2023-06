Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag im Aufwind

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 334,20 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 334,20 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 334,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 332,10 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 42.930 Aktien.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 346,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,80 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,70 EUR am 15.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 333,78 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

