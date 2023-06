Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 335,70 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 335,70 EUR. Bei 335,70 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 332,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.847 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 346,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 57,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 333,78 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 6,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16.222,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.307,00 EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,77 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

