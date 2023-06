Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 334,10 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 334,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 334,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 332,10 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.699 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 346,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 3,83 Prozent zulegen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 333,78 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

