Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 346,80 EUR nach oben.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 346,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 348,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 345,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 70.998 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 348,30 EUR. 0,43 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 216,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 345,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 6,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 32,29 EUR im Jahr 2023 aus.

