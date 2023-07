Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag im Plus

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 345,90 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 345,90 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 345,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 345,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 13.273 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 346,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2022 bei 216,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 37,38 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 345,50 EUR.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,32 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie dennoch leichter: Fitch bleibt bei AA-Rating für Munich Re

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment verdient

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment verdient