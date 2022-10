Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 267,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 267,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,50 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 142.937 Aktien.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,16 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 282,36 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 18,35 EUR je Aktie aus.

