Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Freitagvormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 378,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 378,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 379,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 379,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.250 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 384,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 264,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,23 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 375,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

