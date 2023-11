Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag höher

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 390,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 391,20 EUR. Bei 390,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.899 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 391,20 EUR erreichte der Titel am 24.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 292,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 25,12 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 392,11 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 33,64 EUR im Jahr 2023 aus.

