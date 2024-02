Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 426,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 426,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 426,30 EUR. Bei 424,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 86.705 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 430,30 EUR an. 0,96 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2022 mit 11,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,56 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 427,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,05 Prozent auf 16.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,84 EUR je Aktie belaufen.

