Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag gesucht

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 318,60 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 320,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 319,90 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 10.994 Aktien.

Bei 336,00 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 5,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,79 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,22 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.894,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Am 08.05.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 30,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com