Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 452,10 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 452,10 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 452,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 447,80 EUR. Bisher wurden heute 121.529 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 317,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,73 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 15,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 39,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

