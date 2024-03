Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 447,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 447,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 446,20 EUR nach. Bei 447,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.114 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 454,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 317,70 EUR. Mit Abgaben von 28,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,77 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.717,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 39,03 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker

Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen