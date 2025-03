Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 588,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 591,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 588,60 EUR. Zuletzt wechselten 32.969 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 591,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 0,44 Prozent niedriger. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 46,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 20,62 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 558,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 46,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Schwache Performance in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste