Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 589,60 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 589,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 591,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 588,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.917 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.03.2025 auf bis zu 591,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 0,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 46,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 20,62 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 558,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

