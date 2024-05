Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 462,40 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 462,40 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 464,40 EUR. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 462,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 463,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 24.988 Stück.

Am 27.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 465,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,74 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 321,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 43,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 466,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18,25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

